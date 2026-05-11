俳優・東出昌大の冠番組『東出昌大の野営デトックス』（ABCテレビ月曜深夜0：00〜0：30※関西ローカル）の18日、25日放送回に競泳選手・瀬戸大也とプロボクサー・那須川天心がゲスト出演することが決定した。【番組カット】お見事！清流で魚釣りをする那須川天心ABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」第6弾として全4回で放送中のドキュメンタリー番組『東出昌大の野営デトックス』。東出が“魂の休息”