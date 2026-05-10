2026年5月6日、中国のポータルサイト・捜狐に、日本のアニメ会社の脱下請けを伝える記事が掲載された。記事はまず、「日本経済新聞が『日本アニメ、稼げる現場へ』と題した記事を掲載した。だが、この一文を読み終えた人の多くは、数秒間沈黙したのではないか。なぜなら、この問題は長年にわたりアニメ業界に重くのしかかってきたからだ。要点は一つだ。MAPPA、新海誠監督作品の制作会社・コミックス・ウェーブ・フィルム（CWF）、