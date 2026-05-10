◇明治安田J1百年構想リーグ広島1―0G大阪（2026年5月10日パナスタ）広島は敵地でG大阪に競り勝ち、4試合ぶりの勝利を手にした。W杯北中米大会に出場する日本代表のメンバー発表を15日を控える中、GK大迫敬介は5試合ぶりのクリーンシートで最後のアピールに成功した。前半39分にはFWデニス・ヒュメットのシュートを右手一本で好セーブ。後半14分に迎えたMF山下諒也との1対1は体を張ってブロックした。後半アディショ