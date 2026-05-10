【その他の画像・動画等を元記事で観る】LiSAが、ソロデビュー15周年イヤー第1弾となる新曲、劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』主題歌「YES」が配信開始となり、MUSiC CLiPが公開となった。新曲「YES」は5月8日(金)に劇場公開となった劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』主題歌として起用されており、長年作品と楽曲をともにしてきたLiSAが作詞を手掛け、作曲をRe:nameのボーカルとして活動する高木一成、編曲を江口亮