クリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』は、詩人ホメロスによる古代ギリシャ叙事詩を原作とした、“元祖スーパーヒーロー”を描く映画になる。テレビ番組「」に出演したノーラン自身が語った。 本作はトロイア戦争のあと、イタカの王オデュッセウスが、故郷を目指して10年におよぶ過酷な旅に出る物語。荒れ狂う海、怪物、そして神々──。ノーランは「究極的