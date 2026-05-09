◇ナ・リーグドジャース3−1ブレーブス（2026年5月8日ロサンゼルス）ドジャースのミゲル・ロハス内野手（37）が8日（日本時間9日）、本拠でのブレーブス戦に「7番・遊撃」で先発出場。3打数無安打で快音こそ響かなかったが自身の「ボブルヘッドデー」に決勝のホームを踏み、チームは勝利した。2回1死二塁の第1打席、相手先発・セールの外角直球を狙い、鋭い打球を放ったが惜しくも中堅手・ハリスに捕球され、中直に倒れ