丸井グループは5月8日、日本芸術文化振興会(国立劇場)との共創により「国立劇場 エポスカード」の発行をスタートした。国立劇場 エポスカード同カードは、日本が誇るかけがえのない伝統芸能を未来につないでいきたいという日本芸術文化振興会の想いに共感し、誕生した。日常の利用を通じて国立劇場を応援できる仕組みを設けており、利用金額に応じて付与されるポイントの一部が寄付として同劇場の事業に活用される。国立劇場新規入