中国の工業情報化部、国家市場監督管理総局、商務部などの部門は5月8日、「人工知能（AI）端末の知能化等級分類」（GB/Z 177-2026）シリーズ国家標準を共同で発表しました。「人工知能端末の知能化等級分類」シリーズ国家標準は「2＋N」の枠組みを採用しています。「2」は「第1部：参考枠組み」と「第2部：全体要件」を指します。この二つの基準は知能化の概念、レベル分類、試験方法を明確にしました。端末知能化の等級分類体系は