デザイン：嶋田磨嗣 演劇プロデュース『螺旋階段』第39回公演「たとえばあの日のこと」が、7月2日(木)から神奈川県立青少年センタースタジオHIKARIで上演される。 演劇プロデュース『螺旋階段』は、2006年8月に小田原で結成した劇団。 緑慎一郎が脚本と演出を手掛けるオリジナル作品を、年に二回のペースで公演している。 今年20周年を迎える。 「たとえばあの日のこと」は、記念公演の第一