トム・クルーズ主演のSFアクション映画『オール・ユー・ニード・イズ・キル』（2014）の続編が、現時点では積極的な開発が行われていないことがわかった。一部で報じられていた「2026年秋に撮影開始」との報道は誤りだったとされる。 本作は桜坂洋の人気SF小説『All You Need Is Kill』をハリウッド映画化したもので、エイリアンの襲撃を受ける近未来の地球で、報道官ウィリアム・ケイジ少佐が、戦場で