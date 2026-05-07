東京・吉祥寺で営業している「ナイキ（NIKE）」のランニング専門店「ナイキ吉祥寺 ランニング（Nike Kichijoji Running）」が、5月31日をもって閉店する。【画像をもっと見る】同店は、2000年12月に「Nike Store Kichijoji (ナイキストア吉祥寺)」としてオープン後、2015年10月に東京初のランニング専門店「ナイキ吉祥寺 ランニング（Nike Kichijoji Running）」としてリニューアルオープン。外観・内装のデザインはナイキ本社