「ナイキ吉祥寺 ランニング」が閉店　25年の歴史に幕

東京・吉祥寺で営業している「ナイキ（NIKE）」のランニング専門店「ナイキ吉祥寺 ランニング（Nike Kichijoji Running）」が、5月31日をもって閉店する。

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同店は、2000年12月に「Nike Store Kichijoji (ナイキストア吉祥寺)」としてオープン後、2015年10月に東京初のランニング専門店「ナイキ吉祥寺 ランニング（Nike Kichijoji Running）」としてリニューアルオープン。外観・内装のデザインはナイキ本社の店舗デザインチームと日本人アーティストが手掛け、ランナーのための空間として設計した。店頭ではランナーのレベルや目的に合わせて、全世界共通のランニング セッション「NIKE+ RUN CLUB」や、NIKE RUNNING EXPERTによる適切なシューズ選びのためのNRC TRIAL RUNなどのサービスを展開してきた。

最終営業日の5月31日には、ランニングセッション「RUNNING SESSION in Nike Kichijoji Running」を開催。イベントへの参加は抽選制で、ナイキアプリからの申し込みが必須となる。