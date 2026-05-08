俳優の草磲剛（51）が7日、第1子が誕生したことを所属事務所の公式サイトで発表した。「ご報告」と題し、「私事ではございますが、このたび、第1子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」と報告した。性別や誕生日などの詳細は明かしていない。事務所は「出産後の母子のプライバシー保護の観点から、取材・撮影等はご遠慮くだ