6日、都内で行われた映画『ひつじ探偵団』の公開直前イベントに、人気子役の永尾柚乃（9）とお笑いコンビ「ガンバレルーヤ」が羊姿で登壇した。【映像】羊姿の永尾柚乃 「う○ち踏んじゃったね」羊とハプニングこの映画は、何者かに殺されてしまったヒュー・ジャックマン演じる主人のひつじ飼いのため、ひつじたちが捜査を繰り広げるミステリーだ。以前からこの映画が気になっていたという永尾は「推理とかミステリーが大好