アルバックが大幅続伸している。２日付の日本経済新聞朝刊で「レアアース（希土類）磁石の製造装置を国内で生産する」と報じられた。記事によると、中国での全量生産体制を見直し２６年夏に神奈川県茅ケ崎市の本社工場で生産を再開するという。経済安全保障の観点から中国依存からの脱却を求める声が欧米企業を中心に高まっていることから、脱中国依存の動きが好感されているようだ。 出所：MINKABU PRESS