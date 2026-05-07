【Star Fox（スターフォックス）」 6月25日 発売予定 価格： 6,480円（パッケージ版） 5,480円（ダウンロード版） 任天堂は、Nintendo Switch 2用シューティング「Star Fox（スターフォックス）」を6月25日に発売する。価格はパッケージ版が6,480円、ダウンロード版が5,480円。 本作は1997年に発売されたNINTENDO 6