福岡市内有数の音響設備を誇るアクロス福岡で、普段は立つことができないステージを見学できるイベントが行われました。舞台袖には、一部の人だけが知るという秘密の一角がありました。 福岡市中央区天神のアクロス福岡は去年、開館30周年を迎えました。これまで、オーケストラやオペラ、バレエなど一流のアーティストたちがシンフォニーホールのステージに立ってきました。■森野里奈記