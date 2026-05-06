YouTubeで公開中の経済エンターテインメント番組「REAL VALUE」最新回が6日までに更新。今年開始の新企画「REAL CAREER」に初の女性3人の希望者が登場し、話題を呼んでいる。同企画は学歴や過去の過ちなどで職に恵まれなかった人や、人生を変えたい人を発掘する“日本一シビアな就活番組”として今年開始の同チャンネルの新企画。出演したのは、家庭内不和の影響などから摂食障害に陥り、体重が17キロまで落ちた経験を持つアパレル