藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎九段（37）の挑戦を受ける第84期名人戦7番勝負は7日、石川県七尾市「のと楽」で第3局の対局場検分を行った。ここまで藤井の2勝0敗で迎え、8、9日に指される第3局は糸谷が先手。藤井は勝てば4連覇へ王手をかける。検分前は、2024年元旦に発生した能登半島地震で被害を受けた近隣の復興工事を視察した。検分後、同所で開かれた前夜祭。両対局者があいさつで取り上げたのは、復興へ歩