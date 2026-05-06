6日(水)は、カラッと晴れて所々で夏日になりました。街では半袖を着ている方を多く見かけました。最高気温は、新潟市秋葉区で26.3℃、阿賀町津川で25.7℃を観測するなど、所々で25℃以上の『夏日』になりました。 このゴールデンウィーク中、各地で様々な花が咲き誇っているようです。ロベリアレオンやカキツバタなど初夏のこの時期は、紫色の花が多く見られます。 これにはじつは･･･紫外線の強さが関係して