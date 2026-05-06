大分県豊後大野市の原尻の滝ではボートツアーが人気となっていて、観光客が滝の裏側など普段見ることができない景色を楽しみました。 【写真を見る】「思っている以上に迫力、一番の青春」東洋のナイアガラ裏側に潜入原尻の滝ボートツアー盛況大分 幅120メートル高さ20メートルを誇る豊後大野市の「原尻の滝」。東洋のナイアガラとも呼ばれるこの滝を間近に体感できるボートツア&