日本郵便の「ゆうパック」公式「X」アカウントが、はさみやカッターを使わない「レターパック」の開封方法を紹介しています。【画像】まさかの…横から！コチラが「レターパック」のきれいな開け方です！はさみやカッターがなくても「レターパック」をきれいに開ける方法公式アカウントは、「はさみやカッターが手元になく、開封の際についビリビリに……という経験はありませんか？」とコメントし、きれいに開封するコツや