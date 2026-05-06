福岡県久留米市で2300株のバラが見頃を迎え、訪れる人たちを楽しませています。久留米市の石橋文化センターにあるバラ園では、500品種2300株のバラが咲き誇っています。ことしの見どころは「ピクシー」と呼ばれる4年前に発表された新しい品種で、可憐な花と濃厚な甘い香りを楽しめます。訪れた人たちは、園内を散策しながら色とりどりのバラを満喫していました。■訪れた人「例年通り、きれいです。毎年来て買って、家