cignatureのメンバーだったジウォンが、その圧倒的なビジュアルとスタイルで再び世間の注目を集めている。ジウォンは最近、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。【写真】AV勧められるのも納得？“デカすぎる”ジウォン公開された写真の中のジウォンは、淡いブルーのカットアウトトップスにレオパード柄のハットを合わせた、個性的なスタイリングを披露。ソファに膝をついたポーズでは、スレンダーながらも出るところが出