―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第572回をよろしくお願いします。◆夏にみかける「NGおじさん」スタイル集今回は夏にみかける「NGおじさん」スタイル集です。同じ40代として僭越ながら「この1点だけ変えればおしゃれになるよ！」という提案も含めて書かせていただきました！◆量産型おじさんス