４月２８日、国家自然博物館「ティラノサウルス（Ｔ・ＲＥＸ）−恐竜の王」展に展示されたドイツの博物館所蔵のティラノサウルス「ロッキー」の復元骨格。（北京＝新華社記者／羅鑫）【新華社北京5月5日】中国北京市の国家自然博物館で、ドイツの博物館から来た北米産ティラノサウルス・レックスの骨格化石が展示され、注目を集めている。展示されたのは、体長12メートルの「レジーナ」と約10メートルの「ロッキー」の2