スポーツ庁が実施した、令和７年度の全国体力テストの結果です。５０メートル走など８種目を８０点満点で点数化した小学校５年生の体力合計点は、全道平均で男子が５３．００、女子が５３．５５。いずれも全国平均は下回りましたが、全国平均との差は調査開始以降、最も小さくなりました。中でも北海道内では檜山管内が最も高く、男子が５６．３４、女子が５８．５０と男子が３ポイント、女子は４ポイント以上、上回り