「メリーに首ったけ」「チャーリーズ・エンジェル」などで知られる米人気女優、キャメロン・ディアス（５３）に第３子となる次男が誕生した。夫でバンド「グッド・シャーロット」のベンジー・マッデン（４７）が４日（現地時間）、自身のインスタグラムで発表した。「息子よ、この世界へようこそ！！」などと報告。この投稿にはキャメロンが♥５つで反応している。キャメロンは４７歳の時に第１子長女（６）が、２４年