よく知る装置や仕組みの起源とはAUTOCARの読者なら、自動車業界がいかに急速に発展しているか、よくご存知だろう。【画像】世界で初めて量産された専用設計EV【初代日産リーフを詳しく見る】全36枚自動車は19世紀後半に登場して以来、富裕層や冒険家たちの遊び道具から、何百万人もの人々の日常の移動手段へと変化してきた。それに伴い、道路標識、速度制限、高速道路など、社会を支えるインフラ全体も大きく進化を遂げた。ドラ