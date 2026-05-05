今年（2026年）のゴールデンウイークは、土日祝日に加えて4月30日と5月1日も休めば8連休、さらに5月7日と8日も休めば12連休となります。 連休を謳歌する人がいる一方で、連休だからこそ忙しくなる職種の人もいます。普段よりもはるかに忙しいのに、給料は通常と変わらないことに疑問を抱いていませんか？ 本記事では、繁忙期に普段と同じ給料で働かせるのは違法なのか、それとも問題ないのかを法的な観点から解説