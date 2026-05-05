ディズニー＆ピクサーのアニメ映画『トイ・ストーリー』から『トイ・ストーリー4』までの中で描かれた名シーンを振り返りながら、最新作『トイ・ストーリー5』へとつながる特別映像が解禁された。ウッディとアンディの楽しい日々と感動の別れのシーンなどを、『トイ・ストーリー3』でアンディ役の日本語吹替版声優を務めた小野賢章のナレーションでつづる。【動画】『トイ・ストーリー５』おもちゃの日特別映像本日5月5日は「