高速道路の「右側ずっと走行」は違反です！大型連休のシーズンは、帰省やレジャーのためにクルマで高速道路を利用し、遠方へドライブに出かける人が多くなります。交通量が増えるこの時期、スムーズな流れを阻害し、周囲のドライバーにストレスを与える大きな要因となっているのが、左側の走行車線が十分に空いているにもかかわらず、右側の「追い越し車線」を延々と走り続けるクルマの存在です。【画像】「えぇぇ！」 これが