高速道路の「右側ずっと走行」は違反です！

大型連休のシーズンは、帰省やレジャーのためにクルマで高速道路を利用し、遠方へドライブに出かける人が多くなります。

交通量が増えるこの時期、スムーズな流れを阻害し、周囲のドライバーにストレスを与える大きな要因となっているのが、左側の走行車線が十分に空いているにもかかわらず、右側の「追い越し車線」を延々と走り続けるクルマの存在です。

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そもそも高速道路の右側に位置する車線は、前方の遅い車を追い越すために設けられたものです。道路交通法第20条では、車両は原則として一番左側の通行帯を走行しなければならず、追い越しが終われば速やかに走行車線に戻ることが義務付けられています。

これに違反して右車線を走り続ける行為は「車両通行帯違反」に該当し、違反点数1点、反則金6000円（普通車の場合）が科される立派な交通違反です。

しかし、こうした明確なルールがあるにもかかわらず、後方から速いクルマが接近してきても一向に道を譲らず、マイペースに右車線を占拠し続けるドライバーは後を絶ちません。

こうした行動をとってしまうドライバーの心理背景には、周囲の状況を把握しようとしない「無自覚」や、自分本位な「怠慢」が深く関わっています。

「何度も車線変更を繰り返すのが面倒」「右側の車線は合流してくるクルマや障害物が少なくて走りやすい」といった、自分自身の運転のしやすさだけを優先し、本来のルールを軽視しているケースが目立ちます。

さらに厄介なのが、「自分は制限速度ギリギリのスピードで走っているのだから、後ろのクルマに道を譲る必要はない」という誤った思い込みです。

法律上、追い越し車線を走り続けること自体の違反性は、自車の走行速度に関わらず成立します。たとえ自分が制限速度を守っていても、追い越しが完了した後に居座り続ければ、後続車の通行を妨げる要因となるのです。

このようなドライバーは、自車の背後にどれほど長い車列ができていようと一切気に留めず、バックミラーすら満足に確認していないことが珍しくありません。

自分が渋滞の元凶になっていることへの自覚が欠如しているため、後続車に追いつかれた際によけるどころか、逆に「煽られた」と被害者意識を募らせて意固地になり、わざとブレーキを踏むといった極めて危険な行為に及ぶ例も報告されています。

こうした周囲に配慮できない運転に対し、ネット上では非難の声が寄せられています。

「左側の車線がガラガラに空いているのに、なぜ意地でも右を塞ごうとするのか」「後ろが詰まっていることに気づかないのは、安全確認が不十分な証拠だ」といった意見が後を絶ちません。

多くの人が指摘するように、こうした一人のドライバーの無自覚な振る舞いが、周囲のイライラや焦りを誘発し、結果として悲惨な「あおり運転」や重大な事故を引き起こす引き金となってしまうのです。

実際の交通指導においても、車両通行帯違反は重点的な取り締まり対象となっており、覆面パトカーなどに検挙されて初めて自分の運転の誤りに気づくドライバーも存在。警察の統計を見ても、この違反は取り締まり件数において上位を占めており、決して「形だけのルール」ではないことがわかります。

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高速道路の運転では、「左車線を走行する」という基本原則を改めて意識することが求められます。

常にバックミラーを確認して後方の状況を把握し、追い越しが終われば速やかに走行車線へ戻るというスマートな運転を心がけることが、自分自身だけでなく、道路を共用するすべての人にとっての安全で快適な休日を守ることに繋がるはずです。