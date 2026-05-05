東京女子プロレス４日の後楽園大会で上福ゆき（３３）が「アンチエイジング」という驚きの理由でプリンセス・オブ・プリンセス王者・荒井優希（２７）への挑戦を表明した。上福は、この日のメインイベントで遠藤有栖の挑戦を退けてＶ２を達成した荒井の前に登場。「タッグのベルトを落としてから『私って何のために東京女子プロレスで、一生懸命プロレスやってんだろう』ってめっちゃ考えたわけ。で、答えが出たの。アンチエイ