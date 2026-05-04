九州の高速道路・交通情報と渋滞情報 5月4日午後6時半現在、九州エリアの高速道路にて複数の渋滞が発生しています。 特に、九州道（上り）八女IC付近では、事故のため17kmの渋滞、長崎道（上り）小城トンネル出口付近では17kmの渋滞と、長い渋滞が発生しています。 各路線の詳細な渋滞状況は以下の通りです。 🚗 九州自動車道 ・【事故】八女IC付近方向：[上り] 山口方面渋滞長：17km ・基山PA付近方向：[上り]