ゴールデンウイーク真っただ中、モンテディオ山形は3日、3試合ぶりのホーム戦を迎え、多くの家族連れなどがスタジアムに足を運びました。観戦客「（千葉から山形に）帰りながらメインは試合を見に」「もうそろそろ勝ってほしい」「負けてきてるので頑張ってほしいです」「頑張れ！」「見ていて楽しいと思える時間が少ないのが悲しい見ていて楽しくなるような試合を期待したい」「絶対勝つぞ！おー！」2連