「刺繍で旅する山形」と題したこの展示会は米沢市を拠点に活動するクロスステッチ作家の長沢聡さんが開いたもので、刺繍で描いた18の作品が展示されています。こちらは長沢さんの代表作、「ガス灯ともる夕暮れの銀山温泉」です。まるで写真のように見えますが90色の糸を使って描かれた作品です。「板谷峠の急勾配に挑むE8系つばさ」は、83色の糸を使って1500時間以上かけて製作されました。ほかにも、「酒田の花火2023」など県内の