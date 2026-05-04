サイ・ヤング賞2度の左腕で、左肩の疲労のために開幕から負傷者リスト入りしているドジャースのブレーク・スネル投手（33）が、残り1度のマイナーでのリハビリ登板を経てメジャー復帰する見通しとなった。球団公式サイトが3日（日本時間4日）に伝えた。スネルは3日、傘下3Aオクラホマシティの一員としてラウンドロック戦に先発。4回で55球を投げて2安打2失点、1四球で4奪三振だった。スネルは既に1Aで2度、リハビリ登板を