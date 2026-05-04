笠井信輔アナウンサーが4日、自身のインスタグラムを更新。かつての“教え子”との20年ぶりとなるツーショットを投稿した。 【写真】一瞬で先生と生徒に20年の月日を埋める懐かしポーズの2人 笠井アナは「入江小学校3年4組の可愛い“教え子”に本当に久しぶりに会うことができました」と記し、写真2枚を並べてアップした。一緒に写っているのは女優の森迫永依。笠井アナの右手はピースサインの森