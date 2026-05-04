生まれて初めて選挙に行ったときの不思議な高揚感を、いまだに覚えている。投票用紙を受け取るときのドキドキ感や、“あの”鉛筆の手触り。あの瞬間、たしかに「ああ、わたしはこの国の一員なんだな」と思うことができた。でも、あれから十数年が経ったいまでは、一票を投じることにも慣れてきて、「この一票で、何かが変わるのだろうか？」と思うことも増えてきた。 参考：『エルピス』から『銀河の一票』へ政治の話ではなく