NHKの人気ドラマシリーズ『岸辺露伴は動かない』の最新作として、スピンオフドラマ『泉京香は黙らない』が5月4日21時30分よりNHK総合にて放送される。本作の主人公は、岸辺露伴（高橋一生）の担当編集者である泉京香（飯豊まりえ）。彼女がSNSで見つけた累計100万部の大ヒット新人漫画家・西恩ミカ（堀田真由）とその双子の兄・奏士（寛一郎）を巡る奇妙な物語だ。加えて、京香の新しい彼氏である新聞記者の勘助（橋本淳）