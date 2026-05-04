◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１４節札幌３―０岐阜（２日・岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜）後半の序盤まではやられそうな展開だった岐阜戦だが、我慢の時間を耐えられたのが大きかった。メンバーも入れ替えた中、４連勝に持っていけたのも守備の頑張りがあったから。その要因となったのはＧＫ菅野の存在なしでは語れない。前半３４分に相手が頭でボールをたたきつけてゴールを狙った場面