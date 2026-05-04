5月3日、高知競馬場で行われた7R・黒潮皐月賞（3歳・ダ1400m）は、岡村卓弥騎乗の1番人気、カツテナイオイシサ（牡3・高知・雑賀正光）が勝利した。ハナ差の2着にクスダマ（牡3・高知・雑賀正光）、3着に2番人気のサンフラワームーン（牝3・高知・打越勇児）が入った。勝ちタイムは1:28.0（不良）。レース序盤、先行のサンフラワームーンにクスダマ、ベルベットアノらが続いて、カツテナイオイシサは中団で進行。3コーナー過ぎ