俳優の北村匠海さん（28）が『第4回横浜国際映画祭』コンペティション表彰式に登場。最優秀男優賞を受賞し、感謝を述べました。北村さんは、コンペティション部門に出品された主演映画『しびれ』（9月25日全国公開PG12）で最優秀男優賞を受賞しました。授与されたトロフィーを手に「僕は8歳の時から子役として役者をやっておりました。オーディションというのも何百回受けたか分からないくらい。でもずっと映画というものと関わ