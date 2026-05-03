桑田佳祐が7月に開幕を控える全国アリーナツアーを前に、ソロライブの魅力を振り返る特別企画『TAISHITA presents初夏の夜遊び!! 桑田佳祐 Play Back Live SP』の開催を発表した。この企画は、まず第1週目に桑田がソロとしてこれまでに熱演してきた数々の名ステージの中から厳選した珠玉のライブ映像が5月3日（日）から暦の上で“夏の始まり”を告げる立夏5月5日（火）まで、3日間連続で毎日20時30分に桑田佳祐公式YouTubeチャンネ