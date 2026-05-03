ボクシング大橋ジムの大橋秀行会長（６１）が主催した東京ドーム大会から一夜明けた３日、横浜市で取材に応じ、再起戦で判定勝ちした前ＷＢＯ世界バンタム級王者の武居由樹（３０）＝大橋＝について、試合直前に足を肉離れしていたことを明かした。「上がる寸前にアップで足を肉離れしていた。どう見ても（動きが）おかしかった。（試合に向けた）練習中に一度やっちゃって」と内幕を明かし、「（そんな状況でも）よく倒されなか