思わぬ形で寄り添ってしまうわんこたちの光景に反響が寄せられています。 話題となっている投稿は記事執筆時点で63万3000回再生を突破し、「シンクロしてるw」「なんてこった～い」「吹き出しました(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：トイレの上で寝てしまう犬→やめさせるために『もう1匹の犬と寝ること』を教えた結果…『衝撃の光景』】 寝場所のしつけ Instagramアカウント「haru_na