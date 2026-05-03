思わぬ形で寄り添ってしまうわんこたちの光景に反響が寄せられています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で63万3000回再生を突破し、「シンクロしてるw」「なんてこった～い」「吹き出しました(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：トイレの上で寝てしまう犬→やめさせるために『もう1匹の犬と寝ること』を教えた結果…『衝撃の光景』】

寝場所のしつけ

Instagramアカウント「haru_na_08.26」の投稿主さんは、トイプードルの『はる』ちゃん、マルプー(マルチーズ×トイプードル)の『なつ』ちゃんの日常を紹介しています。

はるちゃんは、なぜかトイレシートの上で眠ってしまうクセがあるそう。そこで飼い主さんは、「ちゃんとベッドで寝てほしい」と考え、同居犬のなつちゃんと一緒に寝かせる作戦に出ました。

なつちゃんは普段からきちんとベッドで眠れるお利口さん。きっとその姿を見れば、はるちゃんも自然と真似してくれるはず。そんな期待を込めた、微笑ましい「しつけ大作戦」がスタートします。2匹が並んで過ごす様子はとても穏やかで、これならうまくいきそうだと感じさせる雰囲気に包まれていました。

まさかの結末に爆笑

ところが、しばらく様子を見ていると、思いがけない展開が待っていました。なんと、はるちゃんがベッドに移るどころか、なつちゃんまでトイレシートの上で寝るようになってしまったのです。

気づけば2匹並んで、仲良くシートの上でぐっすり。まるで「ここが一番落ち着くよね」とでも言いたげな姿に、思わず苦笑いがこぼれます。

本来は良いお手本になるはずだったなつちゃんが、すっかりはるちゃんに影響されてしまうとは予想外…。狙いとは逆の結果になりながらも、寄り添って眠る2匹の姿は愛らしく、見ている人の心をほっこりさせるのでした♡

この投稿には、「仲良くトイレシートでドヤ顔(笑)」「ペットシートの上落ち着くんかな?」「2匹でどんな話し合いが行われたのだろうw」など、多くのコメントが寄せられています。

白鳥とおともだち

はるちゃんを誘導できなかったなつちゃんですが、とても友好的な性格で、誰とでもすぐに仲良くなれるのが魅力です。

ある日の公園では、なんと白鳥にまで興味津々。距離を縮めながらじっと様子をうかがい、すっかり「お友だち」気分になっている様子だったといいます。

やがて白鳥が池へ戻ろうとすると、「待って！」と言わんばかりに必死で追いかけるなつちゃん。その一生懸命さと無邪気な行動が、見ている人の頬をゆるませたのでした。

Instagramアカウント「haru_na_08.26」には、他にもはるちゃん＆なつちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「haru_na_08.26」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。