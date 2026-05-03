◆パ・リーグソフトバンク―楽天（３日・みずほペイペイドーム）楽天・早川隆久投手（２７）がソフトバンク戦に先発し、５回まで好投を続けている。チームは現在、６連敗中。苦しい状況で早川に先発マウンドが託された。キレのある直球にスライダーを交えて打者を料理。５回に１死一塁のピンチを背負ったが、動じない。周東と近藤を左飛に打ち取り、無失点に抑えた。５回までで、２安打３四球無失点と快投している。早川を