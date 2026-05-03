5月3日、B1西地区の広島ドラゴンフライズは、クリストファー・スミスが全治未定の右母指球筋部分断裂および右母指MP関節尺側側副靱帯部分損傷と診断されたことを発表した。 アメリカ出身で32歳のスミスは、193センチ95キロのシューティングガード兼スモールフォワード。今シーズン開幕前に千葉ジェッツから広島に移籍すると、ここまでB1リーグ戦全59試合に出場し、チーム